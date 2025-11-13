Bostancı’da ‘Siper’ Operasyonu’nda ele geçirilen 11 adet tabanca, 11 adet şarjör ve 9 mm çapında 9 adet canlı mermi ile ilgili tutuklanan Hasan Akçın ve Yılmaz Sarmış, ek tutukluluk talebi ile dün Güzelyurt Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Özel Soruşturma Şube Amirliği, kuru su kuyusunda toplam 8 adet daha tabanca ele geçirdi. Polis, soruşturma kapsamında zanlıların Metehan bölgesinde bir takım kamera görüntülerine ulaştı ve 8 gün ek tutukluluk talep etti. Mahkeme, soruşturmanın ciddiyetine vurgu yaparak Akçın ve Sarmış’ın 8’er gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

Polis, toplam 19 adet tabancanın emare olarak alındığını, ayrıca çok sayıda silahın hala arandığını söyledi.

Zanlıların ifadeleri doğrultusunda belirlenen yerlerdeki kamera görüntülerinin incelendiğinin belirten polis, zanlıların telefonlarında ise çok sayıda tabanca fotoğrafı ve mesajlaşma tespit edildiğini ifade etti.

Polis, soruşturma kapsamında ayrıca son günlerde yaşanan kurşunlama olaylarıyla bir bağlantı olup olmadığının da araştırıldığını kaydetti.