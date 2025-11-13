Gönyeli’de meydana gelen “Şiddet Tehdidi, Darp, Elektronik Haberleşme Yasası’na Aykırı Hareket, Rahatsızlık ve Uygunsuz Tavrı Hareket” suçlarından tutuklanan ve ülkede turist olarak bulunan zanlı Emre Canlı dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, 11 Kasım 2025 tarihinde 19.00 raddelerinde Gönyeli'de Belediye Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir iş yeri önünde zanlı Emre Canlı’nın eski sevgilisi Ş.A’nın M.M.S ile görüştüğü gerekçesiyle kolundan tutup çekiştirmek suretiyle darp ettikten sonra, makul mazereti olmaksızın yüksek sesle “O çocuk aşağıya insin, ikinize de gününüzü göstereceğim” diyerek bağırıp çağırmak suretiyle rahatsızlık yapıp ellerini ve kollarını gelişi güzel sağa sola sallamak suretiyle uygunsuz tavrı harekette bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Polis, yine aynı tarihte ve mahalde zanlının kullanmakta olduğu WhatsApp hattından M.M.S’nin kullanmakta olduğu WhatsApp hattını birçok kez arayıp mesaj atarak Elektronik Haberleşme Yasası’na aykırı hareket ettiğini ve telefonda M.M.S ile konuştuğu esnada iş yerini kastederek “Bu telefonu açmazsan bu mekanı kurşuna dizerim” demek suretiyle şiddet kullanma tehdidinde bulunduğunu söyledi.

Polis, mesele ile ilgili yürütülen soruşturmada zanlının 30 Ekim 2025 - 11 Kasım 2025 tarihleri arasında kullanmakta olduğu WhatsApp hattından eski sevgilisi olan Ş.A’nın WhatsApp hattını barışmak maksadıyla birçok kez arayıp mesaj atmak suretiyle Elektronik Haberleşme Yasası’na aykırı harekette bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Polis memuru, zanlının aynı gün mahkemeden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını ve mesele ile ilgili yürütülen soruşturmada, 13 Ağustos 2025 tarihinde zanlının eski sevgilisi olan Ş.A’nın Lefkoşa Adli Şube’ye gidip vermiş olduğu bilgide, zanlının müştekinin okumakta olduğu üniversiteye giderek barışmaları yönünde kendisini rahatsız ettiğini belirttiğini, konu ile ilgili ifade vermeyip zanlının polis tarafından ikaz edilmesini talep ettiğini belirtti. Müştekinin 14 Ağustos 2025 tarihinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü Kadına Şiddet Birimi’ne giderek, kendisine ait IBAN numarasına zanlının kendi IBAN hesabından iletişim kurmak maksadıyla 1,00 TL göndererek açıklamasına hakaret içerikli not düştüğünü; ayrıca, yine aynı tarihte tekrardan aynı IBAN numarasına 1,00 TL göndererek açıklamasına “Müsait olduğunda beni ara, acil” yazdığını, bir müddet sonra yine aynı tarihte tekrardan 1,00 TL göndererek açıklamasına “Ara, sonra ne halin varsa gör” yazdığını mahkemeye aktardı. Polis, müştekinin yine poliste şikayetçi olmadığı ve ikaz edilmesi yönünde talepte bulunduğunun tespit edildiğini mahkemeye söyledi. Polis memuru Gürtaç, zanlının ülkemizde turist statüsünde bulunduğunu belirterek ileride görüşülecek davasında hazır olması maksadıyla tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının davasında hazır olması maksadıyla yasal statüsünü de dikkate alıp 20 günü geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.