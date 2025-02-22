ABD’de Detroit’un güneybatısında Pazartesi günü meydana gelen ana su boru hattı patlaması, yaklaşık 400 evi etkiledi ve sokakları nehre çevirdi. Ancak vatandaşı kabusu bu olayla bitmedi.

Su baskını sebebiyle evlerinden olan insanların sular altında kalan araçları, zorlu kış şartları sebebiyle dondu. Yüzlerce araç, buz kültesinde kullanılamaz hale geldi.

1930’larda inşa edilen 54 inçlik çelik borunun sabaha karşı 3:30 civarında patladığını açıklayan yerel su idaresi yetkilileri, su baskınının Beard Caddesi’nden başlayarak eyaletler arası otoyol yakınındaki North Green Caddesi’ne kadar genişlediğini belirtti.

EVLER, ARABALAR SULAR ALTINDA

1 metreyi aşan sular, bölgedeki birçok evi sular altında bırakırken 31'i çocuk olmak üzere 91 botlarla tahliye edildi. Detroit Su ve Kanalizasyon Departmanı Direktörü Gary Brown, kar ve buz nedeniyle ekiplerin vanaları bulmasının saatler sürdüğünü söyledi.

Yetkililer, patlamanın kesin nedeninin henüz bilinmediğini ancak yıllar sonucu yıpranan altyapı ve dondurucu soğukların olayda etkili olabileceğini düşünüyor.

Detroit Su İdaresi sözcüsü John Roach, "Kesin sebebi bilmiyoruz ancak en muhtemel nedenler eskiyen borular ve donma noktalarına ulaşan düşük sıcaklıklar" dedi.

BBC’nin bildirdiğine göre, olayın yaşandığı gün sıcaklık eksi 17 dereceye kadar düştü. Belediye Başkanı Mike Duggan, salı günü yaptığı açıklamada, yaklaşık 300 kişinin otellere yerleştirildiğini ve soğuk hava nedeniyle evlerine erişimin mümkün olmadığını belirtti. Duggan, "Kurtarma aşamasından hizmet aşamasına geçtik. Şimdi tek tek evleri kontrol ediyoruz" diye konuştu.

Detroit Su ve Kanalizasyon Departmanı ile yerel su idaresi ekiplerinden oluşan 80 kişilik bir grup, etkilenen bölgede evleri kontrol etmeye başladı.

Çarşamba öğleden sonra itibarıyla 110 ev ziyaret edildi ve yalnızca 10’unda su baskını olmadığı belirlendi. Yetkililer, olası hastalıklara karşı 50 haneye içecekleri suyu kaynatmaları gerektiğine dair bir bildirim gönderildiğini açıkladı.

Şehir yetkilileri, yaklaşık 12 metrelik bir boru parçasının değiştirileceğini ve toparlanma sürecinin altı hafta süreceğini duyurdu. Brown, "Önceliğimiz, insanları tekrar evlerine döndürebilmek ve sağlık ile güvenlik sorunlarını çözmek" dedi.

Belediye Başkanı Duggan, su baskınının neden olduğu zararların, sigortaların karşılamadığı masraflar da dahil olmak üzere, şehir ve Great Lakes Water Authority tarafından ödeneceğini belirtti.

Detroit polisi, sular altında kalan araçları çekerek dördüncü karakola götürecek ve tüm masrafları karşılayacak. Bölge sakinleri, belediyenin acil durum hattını arayarak işe ve markete gitmek için Uber’den ücretsiz yararlanabilecek.

Şehir yetkilileri, toparlanma sürecinin uzun sürebileceğini kabul ederken, asıl hedefin insanların yaşadığı alanları tekrar güvenli hale getirmek olduğunu vurguladı.