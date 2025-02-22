Brezilya’da 105 yaşındaki Manoel Angelim Dino ve 101 yaşındaki Maria de Sousa Dino, 84 yıl 80 gündür süren evlilikleriyle Guinness Dünya Rekorları tarafından “yaşayan çiftler arasında en uzun evlilik” unvanına layık görüldü.

Çiftin hikayesi, 1936’da Brezilya’nın Boa Viagem kentinde tesadüfen tanışmalarıyla başladı. Ancak ilişkileri, dört yıl sonra, 1940’ta yeniden karşılaşmalarıyla ciddi bir aşamaya geçti. Manoel, Maria’ya olan sevgisini itiraf etti, ancak Maria’nın ailesini ikna etmek için onun için bir ev inşa etti. Bu çabası sonucunda Maria’nın ailesinin onayını aldı ve aynı yıl Cear’daki Boa Ventura Şapeli’nde evlendiler.

Çift, geçimini tütün tarımı yaparak sağlıyordu. Bugün 13 çocuk, 55 torun, 54 torun çocuğu ve 12 torununun torunuyla büyük bir aileye sahip olan Manoel ve Maria, her akşam radyodan dini ayinleri dinleyerek huzurlu bir yaşam sürüyor.

SIRLARI “SEVGİ”

Guinness Rekorlar Kitabı tarafından tescillenen Manoel ve Maria, “evliliklerinin sırrı” sorulduğunda, Maria şu çarpıcı yanıtı verdi:

“Sevgi. Ve bu, en gelişmiş bilgisayarın bile asla hesaplayamayacağı bir şey.”

TORUN SAYISINI DUYAN İNANAMIYOR

Çiftin çocuk ve torun sayısını duyanlar ise hayret ediyor. Bugün çiftin 55 torunu; 54 torunun çocuğu ve 12 torununun torunu olmak üzere toplamda 111 torunları var...

DÜNYANIN EN UZUN EVLİ KALAN ÇİFTLERİ

Manoel ve Maria’nın kırdığı rekor öncesinde, en uzun evlilik süresi 86 yıl 290 gün ile Amerikalı Herbert ve Zelmyra Fisher çiftine aitti.

Tarihte kaydedilen en uzun evlilik rekoru ise 1789 doğumlu David Jacob Hiller ile 1792 doğumlu Sarah Davy Hiller çiftine ait olup, 88 yıl 349 gün boyunca evli kalmışlardı.