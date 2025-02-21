Stelios İş Birliği İçin İki Toplumlu Ödülleri, iki toplumdan girişimcilere destek sağlama misyonunda 15. yılını kutluyor. Bu ödüller, girişimcilerin işlerini kurmalarına veya büyütmelerine ve vizyonlarını gerçeğe dönüştürmelerine olanak tanıyor. 2009 yılında başlayan ödüllerin toplam değeri, bu yılki 410.000 € dâhil olmak üzere, etkileyici bir rakama ulaşarak 4.800.000 €’ya ulaştı.

Ödülden Büyümeye

Geçtiğimiz yılın kazanan iki toplumlu ekiplerinden biri olan SocialTech Lab (https://socialtechlab.org) kurucuları Steven Stavrou ve Burak Doluay, bu ödülün sunduğu fırsatların başarılı bir örneğini oluşturuyor. Steven ve Burak, Stelios İki Toplmumlu İş Birliği Ödülleri 2024’te alıkları destekle, girişimcilerin büyümesini teşvik eden yenilikçi dijital araçlar sunan şirketlerini güçlendirdiler. Bu da en zorlu koşullarda bile, ekonomik kalkınmayı ve sosyal ilerlemeyi desteklemeye yardımcı oldu.

"Nakit ödül, ekibimize iki toplumdan yeni yetenekler kazandırmamıza (iki yeni iş fırsatı yaratmamıza), iş faaliyetlerimizi desteklememize, finansal sürdürülebilirliğimizi artırmamıza ve iki toplumlu bir girişim olarak dayanıklılığımızı sürdürmemize yardımcı oldu."

Steven ve Burak, Stelios İş Birliği İçin İki Toplumlu Ödülleri’nin, yeni iki toplumlu iş birliklerini teşvik etmenin yanı sıra adadaki mevcut iş birliklerinin sürdürülebilirliğini sağlamada da kritik bir rol oynadığını vurguluyor.

"İki Toplumlu Ödüller hakkında arkadaşlarımızdan, meslektaşlarımızdan ve sosyal medya kampanyalarından haberdar olduk. Ödüller, çalışmalarımız, misyonumuz ve değerlerimizle mükemmel bir uyum içindeydi, bu yüzden başvuru süreci bizim için basit ve keyifli geçti. Aslında, iş birliğimizi kelimelerle ve rakamlarla ifade etme fırsatı sundu," diye açıklıyor kazananlar.

İki girişimci ve arkadaş olarak, iki toplumlu iş birliği hayatlarının doğal bir parçası haline gelmiş durumda. İş dünyasındaki ilk adımlarını sevgiyle anarken, gelecekteki zorluklara da iyimserlikle bakıyorlar.

"Ortaklığımız, her iki toplumun ağlarını kullanarak büyük fırsatlar keşfetmemizi sağladı. Adanın dört bir yanından yetenekleri belirleme şansı sundu ve hem kişisel hem de profesyonel düzeyde güçlü dostluklar ve uzun vadeli ilişkiler geliştirmemize yardımcı oldu. İşlerini büyütmek isteyen girişimciler, tüm ada genelinde fırsatları değerlendirmeli. Stelios Hayırsever Vakfı’nın İki Toplumlu Ödüller aracılığıyla sunduğu cömert destek, bunun için önemli bir destek oldu" diye ekliyor Steven ve Burak.

Başvuru Süreci

Stelios İş Birliği İçin İki Toplumlu Ödülleri 2025 başvuruları, 11 Mart 2025 Salı gününe kadar yapılabilir. İlgi duyan ekipler, Stelios Hayırsever Vakfı (www.steliosfoundation.com.cy) web sitesindeki ilgili bağlantıya tıklayarak başvuru formunu indirip doldurduktan sonra, Marios Missirlis’e ([email protected]) e-posta yoluyla göndermelidir.

Ödüller, 11 Nisan 2025 Cuma günü saat 11:00’de, Stelios Hayırsever Vakfı’nın genel merkezinde (5 Markou Drakou Caddesi, Lefkoşa) düzenlenecek törende, Sir Stelios Haji-Ioannou tarafından takdim edilecektir. Törene, Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sn. Nikos Christodoulides de katılacaktır.

Yıllar içinde, Stelios İş Birliği İçin İki Toplumlu Ödülleri, hem Kıbrıslı Rumlar hem de Kıbrıslı Türkler tarafından büyük ilgi görmüştür. Ödüller, Kıbrıs’taki iki toplum arasındaki ekonomik iş birliğini teşvik etmeye, karşılıklı anlayış ve güveni güçlendirmeye ve adanın sosyal ve ekonomik gelişimine katkıda bulunmaya devam etmektedir.