Haravgi gazetesinin haberine göre, Sol Hareket üyesi Abdullah Korkmazhan’ın Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanlığı, Bakanlık ve Başbakan Yardımcılığı yapmış, Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) kurucularından Özker Özgür için yazdığı kitabın tanıtım etkinliğine katılan Stefanu, burada yaptığı konuşmada AKEL’in “Kıbrıs’ı bağımlılıklardan, anavatanlardan ve emperyalist odaklardan” kurtaracak bir çözüm için mücadele ettiğini kaydetti.

Stefanu, Kıbrıs Türk liderliği için yapılan son seçimin, müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden Guterres Çerçevesi zemininde yeniden başlamasına yönelik perspektif oluşturduğunu belirtti.

Stefanos Stefanu, Özker Özgür’ün barış, demokrasi ve yeniden yakınlaşma için mücadele ettiğini, siyasi bilince sahip olduğunu, haksızlığa ve milliyetçiliğe karşı savaştığını ve eski Rum Yönetimi Başkanı Dimitris Hristofyas ve AKEL ile sıkı iş birliği içerisinde olduğunu anlattı.

Habere göre, Stefanu, Özgür’ün, ortak vatan ve iki toplumlu ilişkilerin devamının sembolü olduğunu vurguladı.