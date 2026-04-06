AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu, Güven Yaratıcı Önlemlere odaklanma taktiğinin başarısız olduğunu şimdi ise doğrudan Kıbrıs sorununun özüne gidilmesi gerektiğini ifade etti.

Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu’nun, Derviş Ali Kavazoğlu ve Kostas Mişaulis’in ölümlerinin 61’inci yıldönümü nedeniyle düzenlenen anma etkinliğinde yaptığı konuşmaya yer verdi.

Habere göre, Stefanu Kıbrıs sorunu hakkında yaptığı açıklamada, Güven Yaratıcı Önlemlere (GYÖ) odaklanma taktiğinin açık şekilde başarısızlığa uğradığını, bunun perspektif yaratmak yerine engele dönüştüğünü savundu.

Müzakere kazanımlarının korunmasıyla Kıbrıs sorununun özüne dönülmesi zamanın geldiğini ifade eden Stefanu, “uzun süreli çıkmazın, günbegün Türk işgalini pekiştirdiğini” iddia etti.

Türkiye’nin iki devletli çözüm konusunda ısrar ettiğini belirten Stefanu, çözüm temelinin, siyasi eşitliğe dayalı iki kesimli, iki toplumlu federasyon olduğunu yineledi.

Stefanu konuşmasında, Kavazoğlu ve Mişaulis’in verdikleri mücadelenin önemini vurguladı.

Öte yandan Haravgi gazetesi, Kavazoğlu ve Mişaulis için yapılan anma etkinliği çerçevesinde Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-İş) Başkanı Semih Kolozali’nin, birlik, barış ve sosyal adalet mesajı gönderdiğini yazdı.