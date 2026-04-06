Güneyde de liderlerin görüşmesi gazetelerde geniş yer buldu. Rum basını, bugünkü buluşmaya ilişkin beklentilerin düşük olduğu yönünde başlıklar attı. Fileleftheros gazetesi, liderlerin BM Genel Sekreteri ile yaptıkları ayrı ayrı temasların ardından gerçekleşecek bu ilk randevuyu “perspektifsiz görüşme” olarak nitelendirdi. Rum tarafının bu görüşmeden temel beklentisinin, Antonio Guterres ile yapılan görüşmelerde nelerin ele alındığına dair bir fikir alışverişi olduğu belirtildi. Hükümet Sözcü Vekili Yiannis Antoniu ise Hristodulidis’in görüşmeye yaratıcı bir yaklaşımla ve doğrudan müzakerelerin yeniden başlaması hedefiyle gideceğini ifade etti. Diğer Rum gazetelerinden Alithia ve Politis de görüşmeyi "beklentisiz" başlıklarıyla duyururken, Haravgi gazetesi Rum liderin masaya yapıcı bir tutumla oturacağını vurguladı.
