Yıldız, hayatının golünü attı

AKSA Süper Lig ekibi Göçmenköyün golcü oyuncusu Bekir Yıldız Zehra Tahsildaroğluları ile dünya evine girdi. Yıldız hayatının golünü dün Ankara’da attı.
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