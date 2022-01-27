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Yıldız, hayatının golünü attı

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Yıldız, hayatının golünü attı
AKSA Süper Lig ekibi Göçmenköyün  golcü oyuncusu  Bekir Yıldız Zehra Tahsildaroğluları ile dünya evine girdi. Yıldız hayatının golünü dün Ankara’da attı.
 
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