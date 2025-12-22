CMC Golf Kulübü Yeşilyurt sahasında, Creditwest Bank sponsorluğunda 21 Aralık Pazar günü gerçekleşen ve yapılan en iyi vuruş seçilerek oynanan Çiftler Texas Scramble golf turnuvasında Engin Portakalcıoğlu & Olgun Emirzade çifti 65 Net ile Şampiyon oldu.

Turnuvada 72 Net ile Gareth Griffiths & Paul Shepherd çifti ikinci olurken, Sabriye Holland & Paul Coppicus’dan oluşan takım da 75 Net ile üçüncülüğü elde etti.

Turnuva sonrası kazananların ödülleri CMC Golf Kulübü yetkilileri tarafından takdim edildi. CMC’de 28 Aralık Pazar günü farklı bir formattaki çifter turnuvası oynanacak.