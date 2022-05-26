banner762
banner815
Voleybolda DAÜ çifte şampiyon
Voleybolda DAÜ çifte şampiyon
9 0
İlkokul ve ortaokul şampiyonları belirlendi
İlkokul ve ortaokul şampiyonları belirlendi
24 0
 
Dövizde yükseliş hızlandı
Dövizde yükseliş hızlandı
34 0
Aynı ürün farklı markette farklı fiyatta nasıl satılır?
Aynı ürün farklı markette farklı fiyatta nasıl satılır?
94 0
Hatay-KKTC seferleri iptal
Hatay-KKTC seferleri iptal
27 0
Bunu yapan insan olamaz!
Bunu yapan insan olamaz!
23 0
Semih ve Sercan, Cihangir’le anlaştı
Semih ve Sercan, Cihangir’le anlaştı
172 0
banner797
banner794

U19 Badminton Milli Takımından ilk gün 6 galibiyet

banner476

banner825
U19 Badminton Milli Takımından ilk gün 6 galibiyet
Türkiye'de Ankara Olimpiyat Hazırlık Merkezinde düzenlenen U19 Türkiye Badminton Şampiyonasına katılan 19 yaş altı Milli Takımımız ilk gün 6 galibiyet almayı başardı. 
Tek Erkekler kategorisinde mücadele eden Hazan Ali Akhisar ön elemenin ardından 1.turu da geçmeyi başardı ve ilk gün iki galibiyet aldı.
Yine tek erkekler kategorisinde Salih Doğu Öztürk galip gelerek 2. tura yükselme başarısı gösterdi. Ayrıca Tek Kadınlar Kategorisinde Belin Teksan tur atlarken, Nehir Arslan iki tur geçmeyi başaran diğer bir sporcumuz oldu.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.