U19 Badminton Milli Takımından ilk gün 6 galibiyet

Türkiye'de Ankara Olimpiyat Hazırlık Merkezinde düzenlenen U19 Türkiye Badminton Şampiyonasına katılan 19 yaş altı Milli Takımımız ilk gün 6 galibiyet almayı başardı.

Tek Erkekler kategorisinde mücadele eden Hazan Ali Akhisar ön elemenin ardından 1.turu da geçmeyi başardı ve ilk gün iki galibiyet aldı.

Yine tek erkekler kategorisinde Salih Doğu Öztürk galip gelerek 2. tura yükselme başarısı gösterdi. Ayrıca Tek Kadınlar Kategorisinde Belin Teksan tur atlarken, Nehir Arslan iki tur geçmeyi başaran diğer bir sporcumuz oldu.

