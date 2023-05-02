Topcan anısına yarıştılar

Taekwondo Judo Karate Aikido Federasyonu tarafından organize edilen Ahmed Sami Topcan müsabakaları önceki gün yapıldı.
Ahmet Sami TopcanHyong/Pumse Şampiyonası’na tüm bölge sporcuları katılırken şampiyonayı, Masterler Öykü Ergin, Ali Uslu Başkanlığında Açelya Ergin, Anna Tüysüz, Şakir Yağızsoy’dan oluşan hakem heyeti yönettiler.
Müsabakalarda dereceye girenlere ödüllerini Federasyon Başkanı Senior Grand Master Gökbilenve Kulüp temsilcileri verdiler.
BAYANLAR HYONG SONUÇLARI
1.Kategori: 1. Derin Karaca 2. Zeynep VeraEyice 3. Dua Rezwan Zaman
2.Kategori: 1. Miray Mafraoğlu 2. TuvanaYeleğen 3. Utku Kavin Yeleğen
3.Kategori: 1. Bade Alım Erdal 2. Nina Hordeinko 3. Hamide Kurtul
4.Katagori: 1. Eda Kayalar 2. Melis Mina Kızıltaş 3. Aneila Belen
5.Kategori: 1. Melek Ünver 2. İklim Gürcan Ünver 3. Aslı İpek Kara
6.Kategori: 1. Şevin Güngör 2. Nursima Kara 3. Zeliha Arpacıoğlu
7.Kategori: 1. Ayşe Bulut 2. Hira Kürekçi 3. Zeynep Kürekçi
8.Kategori: 1. Sevcan Gül 2. Kura Bah
9.Katagori: 1. Sedef Ölmez 2. Büşra Bakıcı
10.Katagori: 1. Havin Yılmaz 2. Zehra Naz Ağan 3. Nehir Seringöz
ERKEKLER HYONG SONUÇLARI
1.Kategori: 1. Cem Akel2. Yıldırım alaz Erdal 3. Doğu Göktürk Yeleğen
2.Kategori: 1. MohammadHosseine2. Lukas Zorba3. Ahmet Alp Hopurcuoğlu
3.Kategori: 1. Tibet Ulukut 2. Cevdet Sırdaş
4.Kategori: 1. Ali Ersoy 2. Ali Arpacıoğlu 3. MaximSopylyuk
ÇİFTLER KARIŞIK HYONG SONUÇLARI
1. Havin Yılmaz-MohammadHosseine
2. Melek Ünver-Ali Arpacıoğlu
3. Ayşe Bulut - Tibet Ulukut
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.