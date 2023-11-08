Spor Şurası’nda komite çalışmaları tamamlandı

13. Spor Şurası’nın 2. gününde komiteler çalışmalarını tamamladı. Girne Acapulco Otel’de gerçekleşen Şura’nın Genel Sekreterliğini Hüseyin Ekmekçi yapıyor. Başbakanlık tarafından gerçekleşen 13. Spor Şurası’nın koordinatörlüğünü Sertaç Bozatlı yaparken KTSYD Komitesi’nden Songuç Kürşad da Divan Başkanlığı’nı yürütüyor.

Toplamda 7 çalışma komitesinde yer alan şura üyeleri ülke sporu için fikir alışverişi yapıp öneriler ortaya çıkardılar. Tesisleşme, Spor Teşkilatı, Sponsorluk Yasası, Uluslararası İlişkiler, Okul Sporları, Ödüllendirme, Sağlık ve doping başlıklarında komiteler çalışmalarını gün boyu sürdürdüler. Komite Başkanları ortaya çıkan önerileri bugün Divan Başkanlığı’na verip Genel Kurul’un onayına sunulacak.

KTSYD Başkanı Necati Özsoy, yönetim kurulundan Serkan Soyalan, Ahmet Özsoy ve eski başkanlardan Ogün Genç Kaçmaz da komite çalışmalarına katkıda bulundular.

Ayrıca Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu’na aday olan Okan Karademir, Bahadır Ayhan, İlhan Terzioğlu ve Berkiye Kırmızıgil için seçim yapılacak.



