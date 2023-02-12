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Spor müsabakalarının başlangıcı 1 hafta daha ertelendi

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Spor müsabakalarının başlangıcı 1 hafta daha ertelendi
Başbakanlık müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu Türkiye’de yaşanan ve ülkemizde de üzüntüye sebep olan depremle ilgili olarak tüm spor müsabakalarının 20 Şubat Pazartesi gününe kadar ertelendiğini açıkladı.
Cahitoğlu yaptığı açıklamada özellikle Adıyaman’da yaşanan öğrencilerimizin,öğretmenlerimizin ve velilerimizin de içinde bulunduğu İsias Otel den gelen acı haberlerle birlikte böyle bir karar aldıklarını belirterek geçtiğimiz hafta erteledikleri spor müsabakalarının bir hafta daha ertelendiğini duyurdu.
 
 
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