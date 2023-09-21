Sakallı: Omaç Başat’ın anısına oynanan kupayı kazanmak gurur verici

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) tarafından düzenlenen KTYSD Omaç Başat Halı Saha Futbol Turnuvası, Gönyeli Halı Sahası’nda gerçekleştirilmiş ve Tribün Kıbrıs Spor Haber Sitesi şampiyon olmuştu.

İlk kez katıldığı KTYSD Omaç Başat Halı Saha Futbol Turnuvası’nda şampiyon olan Tribün Kıbrıs takım kaptanı Soydan Sakallı, şampiyonluk sonrasında değerlendirmelerde bulundu. Soydan Sakallı’nın değerlendirmeleri şöyle:

“Omaç Başat ismi ülke sporumuz ve spor yazarlarımız için büyük anlam taşıyan bir değerdir. Birçok spor yazarının hayatına dokunduğu gibi Omaç Başat bizlerin de hayatına dokundu.

Omaç Başat’ın anısına düzenlenen KTYSD Omaç Başat Halı Saha Futbol Turnuvası’na, Tribün Kıbrıs olarak ilk kez katıldık. İlk turnuvamızda şampiyon olmak ve Omaç Başat’ın anısına oynanan kupayı kazanmak bizler için büyük gurur ve mutluluk vericidir.

Amatör bir ruhla faaliyetlerini sürdüren Tribün Kıbrıs Spor Haber sitemiz turnuvaya sponsorlarımız sayesinde katıldı. Ben Vadili’de bulunan Sapsızoğlu Garaj’a, Hamitköy’de bulunan Karaoğlan Garaj’a, Gönyeli’deki Eski Konak Meyhanesi’ne ve sponsorumuz İrmar Market’e çok teşekkür ederim.

Takımımızı şampiyonluğa ulaştıran tüm futbolcu arkadaşlara da ayrıca teşekkürler. KTYSD Omaç Başat Halı Saha Futbol Turnuvası’nda ilerleyen yıllarda da yer alacağız.”

