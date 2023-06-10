Ruso kızları, Türkiye üçüncülüğünü kıl payı kaçırdı

KKTC Cimnastik Federasyonu, Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliğinde ülke tarihinde ve cimnastikte ilk olarak Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından Bolu’da düzenlenen Okullar arası Artistik Cimnastik Türkiye Birinciliği Yarışmalarına katıldı.

Ortaokullar arası Artistik Cimnastik Türkiye Birinciliği Yarışmalarına katılanŞht Hüseyin Ruso Ortaokulu takımımızdan büyük başarı geldi. Müdür Ergin Mazharoğlu’nun kafile başkanlığında,Beden Eğitimi öğretmeni Nagihan Zekai’nin sorumluluğunda, Ceren Sakallı, Elif Doğan, Nehir Demirtaş’tan oluşan Şht Hüseyin Ruso OrtaokuluKız Takımı Türkiye dördüncüsü oldu.

Murat Cantaş Cimnastik Salonunda yapılan yarışmada Şht Hüseyin Ruso Ortaokulu Kız Cimnastik Takımı, Türkiye üçüncülüğünü sadece 0,30 puanla kaçırdı.

