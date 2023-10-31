Rifat Şener Ödülü, Celal Yırık’a veriliyor

Güreşseverler Derneği, Rifat Şener Güreş Üstün Hizmet Ödülü’nün on sekizincisini Celal Yırık’a veriyor.
Lefkoşa’da Atatürk Öğretmen Akademisi’nde 3 Kasım 2023 Cuma günü gerçekleştirilecek ödül töreni saat 18.00’de başlayacak.
Ödül töreninde, KKTC Güreş Federasyonu’nun kurucu başkanı Rifat Şener anılırken, Celal Yırık’ın ödül plaketi takdimi de yapılacak.
Güreşseverler Derneği Başkanı Prof. Dr. Murat Tezer, ödül törenine güreşseverlerin davetli olduğunu bildirdi.
1955 yılında doğan Celal Yırık, güreş sporuna sporcu ve hakem olarak yıllarca hizmet verdi, birçok madalya kazandı.
CELAL YIRIK’IN GÜREŞ HAYATI
1981 yılında Konya’da Atatürk’ün 100.Doğum Yıldönümü Güreş Turnuvası’na Kıbrıs Türk Federe Devleti Güreş Karması’yla katıldı.
1984 yılında Barış Harekatı’nın 10.Yıldönümü dolayısıyla Güzelyurt’ta ve Lefkoşa’da Türkiye Milli Takım ile KKTC Milli Takımı arasında düzenlenen güreş müsabakalarında mücadele etti.
1984 yılında Ankara’da 12.Uluslararası Yaşar Doğu ve Şampiyonlar Serbest Güreş Turnuvası’nda 62 kiloda üçüncü olarak bronz madalya kazandı.
Aynı yıl Güreş Federasyonu tarafından Yılın Güreşçisi Ödülü verildi.
1989 yılında İstanbul’da 6.Uluslararası Serbest ve Grekoromen Güreş Cumhuriyet Turnuvası’nda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti güreş takımı adına güreşti.
1991 yılında MertdoğanSoyalan’ın yönettiği hakem kursunda başarılı olarak güreş hakemi olarak görev yaptı.
RİFAT ŞENER GÜREŞ ÜSTÜN HİZMET ÖDÜLÜ ALANLAR
1) 12 Haziran 2006: Raif Kaya
2) 13 Nisan 2007: Mehmet Refikoğlu
3) 18 Eylül 2008: Fikri Kanlıçay
4) 7 Ekim 2009: Cemal Kanatlı
5) 20 Eylül 2010: HülagüAytaçoğlu
6) 28 Eylül 2011: Abbas Pehlivan
7) 18 Eylül 2012: Hüseyin Camoğlu
8) 18 Eylül 2013: Nafiz Çeliker
9) 18 Eylül 2014: Harper Kutluhan
10) 18 Eylül 2015: Kemal Barbet
11) 22 Eylül 2016: Ümit Alkan
12) 12 Eylül 2017: Babür Özar
13) 6 Kasım 2018: Mustafa Özyıldız
14) 18 Eylül 2019: Ahmet Şener
15) 25 Kasım 2020: Mustafa Denizgezen
16) 18 Eylül 2021: Olgun Özdoğal
17) 24 Eylül 2022: Çetin Özyıldız
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