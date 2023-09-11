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Pedallar, Lefke’de şampiyonluğa çevrildi

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Pedallar, Lefke’de şampiyonluğa çevrildi
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Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu tarafından organize edilen Bireysel Zamana Karşı KKTC Şampiyonası, Lefke’de gerçekleştirildi. Elit erkeklerde Hüseyin İlker Erçen, Genç erkeklerde Emre Kaplan, Yıldız A erkeklerde Ege Erülkü, Yıldız B erkeklerde Atlas Toto, Elit kadınlarda SimayBolkan, Master 1 erkeklerde Şevket Türel, Master 1 kadınlarda Sevim Yıldız, Master 2 erkeklerde Salih Kopca, Master 3 erkeklerde Mehmet Beyaz, Master 4 erkeklerde Mehmet Ulaç 2023 yılı Bireysel Zamana Karşı KKTC şampiyonu oldular. Yarış sonunda düzenlenen ödül töreninde tüm kategorilerde dereceye giren sporculara madalyaları ve birincilere şampiyonluk mayoları, federasyon yetkilileri tarafından verildi. Bireysel Zamana Karşı KKTC Şampiyonası’nda ,24:13.478’lik derecesiyle Elit erkeklerde birinci olan Hüseyin İlker Ercen, aynı zamanda genel klasmanda birincisi de oldu. Şevket Türel genel klasman ikinciliğini elde ederken, Murat Özdenya genel klasman üçüncüsü oldu.
 
 
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