Pedallar Gran Fondo’da döndü

Long Beach Gran Fondo Bisiklet Yarışı, 4 – 5 Haziran 2022 tarihlerinde Kapalı Maraş ve İskele Long Beach bölgesinde gerçekleşti

Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu (KTBF) tarafından Noyanlar Group Of Companies ana sponsorluğunda düzenlenen Long Beach Gran Fondo Bisiklet Yarışı, 4 – 5 Haziran 2022 tarihlerinde Kapalı Maraş ve İskele Long Beach bölgesinde yapıldı.

‘Bu Heyecana Sen De Ortak Ol’ sloganıyla gerçekleşen Long Beach Gran Fondo Bisiklet Yarışı’nda ilk gün 50 kilometrelik mesafeden oluşan Kapalı Maraş Yarışı ve 6 kilometrelik Kapalı Maraş Halk Sürüşü heyecanı yaşandı.Yarışın ikinci gününde ise bisikletçiler, 53 kilometrelik Kısa Parkur ve 92 kilometrelik Uzun Parkur’da pedal çevirdi.

Kadınlar ve erkekler olmak üzere Paralimpik, Yıldız (14-16 yaş), Elit (19-34 yaş), Master 1 (35-39 yaş), Master 2 (40-44 yaş), Master 3 (45-49 yaş), Master 4 (50-54 yaş) ve Master 5 (55-59 yaş) kategorilerinde yapılan yarışın ilk gününde 39, ikinci gününde toplam 137 bisikletçi mücadele etti.

Yarışa, ülkemiz sporcuları dışında Türkiye ve Avrupa ülkelerinden de bisikletçiler katıldı.

PEDALLAR İLK GÜN KAPALI MARAŞ’TA DÖNDÜ

İlk gün yapılan Kapalı Maraş yarışında kadınlar yer almazken Elit Erkek’te Barış Akkoyun (Karya Cycling Team), Master 1 Erkek’te, Kemal Ekdal (Garaduman Team), Master 2 Erkek’te Kemal Palaz (BSD), Master 3 Erkek’te Şafak Güngör (BSD), Master 4 Erkek’te Tarkan Alpay (SGK), Paralimpik Erkek’te Mehmet K.Debreli (Green Pedal Cycling Club) ve Yıldız Erkek’te Emre Kaplan (The Bike Academy) birinciliği elde etti.

Bu yarışın ardından yapılan Kapalı Maraş Halk Sürüşü ise büyük bir coşku içerisinde festival havasında gerçekleşti ve Kapalı Maraş caddeleri bisikletlilerin neşesiyle şenlendi.

İlk gün sonunda ödül töreni Kapalı Maraş Cay Bahçesi’nde düzenlenirken kategorilerinde dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

Yarışın ilk gününe Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, GKK Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy da katılarak dereceye girenlere ödül takdiminde bulundular.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kapalı Maraş’ta düzenlenen ödül töreninde yaptığı konuşmada, tüm katılımcılara teşekkür ederek kazananları kutladı.

Tatar, bisiklet sporunun gelişmekte olduğunu memnuniyetle takip ettiğini belirterek sporun yaşamın önemli bir parçası olduğunu kaydetti.

Tatar, spora teşvik etme ve sporun her dalında başarılı sporcular yetiştirmenin ülkemiz için önemine de değindi.

Spor ambargolarına rağmen başarılı sporcularımızın Türkiye milli takımlarında yer alarak önemli başarılar elde ettiklerini ifade eden Tatar, spor konusunda engelli bireylerin de katıldığı böyle etkinliklerin düzenlenmesinden ve sporun yaygınlaşmasından duyduğu memnuniyeti belirtti ve organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.

KISA PARKUR VE UZUN PARKUR KAZANANLARI

Yarışın ikinci günü tüm kategorilerde müthiş çekişmeye sahne olurken Elit Erkek Kısa Parkur’da Ömer Talha Yalçın (Karya Cycling Team), Elit Erkek Uzun Parkur’da Yiğit Efe Aktaş (Ankuva Cycling Team), Elit Kadın Kısa Parkur’da Aslı Simay Yazıcı (Velo Cypri), Elit Kadın Uzun Parkur’da Sevim Yıldız (Velo Cypri), Master 1 ErkekKısa Parkur’da Ediz Bağzıbağlı (Ares), Master 1 Erkek Uzun Parkur’da Eral Aşina (Velo Cypri), Master 2 Erkek Kısa Parkur’da Celal Gülersoy (The Bike Academy), Master 2 Erkek Uzun Parkur’da Timur Nizam (Trek RMK Mechactronics), Master 3 Erkek Kısa Parkur’da Murat Çiftçi (NHG), Master 3 Erkek Uzun Parkur’da Ersan Karayeğen (NHG), Master 4 Erkek Kısa Parkur’da Sams Stringer (Ferdi), Master 4 Erkek Uzun Parkur’da Kalender Çelebci (Velo Cypri), Master 5 Erkek Kısa Parkur’da Mehmet Metin Şenova (Tüfekçi Sports Club), Master 5 Erkek Uzun Parkur’da Mehmet Akbulut (Garmin Kıbrıs), Master 1 Kadın Kısa Parkur’daAnoosheh Iravanian (Green Pedal Cycling Club), Master 2 Kadın Kısa Parkur’da Nalan Alçıner (Velo Cypri), Master 3 Kadın Kısa Parkur’da Sebla Bolkan (Green Pedal Cycling Club), Master 4 Kadın Kısa Parkur’da Fiona Addington (Thalassa Cycling Club), Paralimpik Erkek Kısa Parkur’da Mehmet K.Debreli (Green Pedal Cycling Club) ve Yıldız Erkek Kısa Parkur’da Emre Kaplan (The Bike Academy) birinci oldu.

İkinci gün yarışları sonunda ödül töreni Long Beach Plajı’nda gerçekleşti. Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu Başkanı Salih Yalızat sponsorları teşekkür plaketi takdim ederken, dereceye girenlere ödülleri KTBF yetkilileri, ana sponsor Noyanlar Group Of Companies ve yarışa katkı koyan İskele Belediyesi, Gazimağusa Belediyesi, KKTC Başbakanlık Spor Dairesi Müdürlüğü, Velo Speed Spor Derneği ve Ali Yalçın İnşaat Malzemeleri yetkilileri tarafından verildi.

OLGUN AMCAOĞLU DA YARIŞTI DÖRDÜNCÜ OLDU

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, yarışmacı olarak katıldığı organizasyonda Master Erkek 50-54 Yaş Kısa Parkur’da mücadele ederek dördüncü geldi ve kürsüye çıkmayı az farkla kaçırdı.

TALİHSİZ KAZA YAŞANDI

İki gün boyunca müthiş bir atmosferde gerçekleşen Long Beach Gran Fondo Bisiklet Yarışı’nda talihsiz kaza da yaşandı. Garaduman Team adına yarışan Semih Olkaç ve Deniz Tözel’inkarıştığı kaza sonucu, Semih Olkaç'ın kaburga, Deniz Tözel'in ise köprücük kemiğinde kırık meydana geldi.