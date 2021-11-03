Özel Boks Müsabakası ertelendi

Sergen KARAŞAHİN
KKTC Boks Federasyonunun geçtiğimiz hafta sonu düzenlemeyi planladığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Özel Müsabakası ertelendi.
31 Ekim Pazar günü yapılması planlanan KKTC Ferdi Boks Müsabakasınınertelendiğini açıklayan KKTC Boks Federasyonu,yeni müsabaka tarihi belli olduğunda gerekli bilgilendirmenin yapılacağına vurgu yaptı.
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