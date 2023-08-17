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Orçun Kamalı, IWBF yönetim kurulunda

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Orçun Kamalı, IWBF yönetim kurulunda
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Avrupa Tekerlekli Basketbol Federasyonu(IWBF) yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilen Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Dış İlişkiler Sorumlusu Orçun Kamalı, Hollanda’da gerçekleşen seçim sonrasında 6 aday arasından IWBF  yönetim kuruluna seçildi…
Orçun Kamalı, bir süre önce KKTC’de Milli Olimpiyat Komitesi başkanlığına aday olmuş ancak adaylığı kabul edilmemişti.
 
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