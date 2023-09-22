KKTC MOK 2023 Olimpizm Ödül Töreni, 26 Eylül 2023 Salı günü saat 20.00’da Acapulco Otel’de gerçekleşecek. Gecede toplam 69 kişi Olimpizm Ödülü ile onurlanlandırılacak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Olimpiyat Komitesi (MOK) tarafından Olimpizm Ödülleri veriliyor.

KKTC MOK 2023 Olimpizm Ödül Töreni, 26 Eylül 2023 Salı günü saat 20.00’da Acapulco Otel’de gerçekleşecek.

KKTC MOK Yönetim Kurulu tarafından 15 Eylül 2023 tarihinde yürürlüğe konan ödül yönetmeliği ve kriterleri kapsamında, Ahmed Sami Topcan Olimpizm Üstün Hizmet Ödülü, Dr. Ayten Salih Berkalp Olimpizm Özel Ödülü, Birkan Uzun Olimpizm Özel Ödülü, Şampiyon Melekler Olimpizm Özel Ödülü, Sporcu Olimpizm Ödülleri, Antrenör Olimpizm Ödülleri, Hakem Olimpizm Ödülleri, Yönetici Olimpizm Ödülleri, İş İnsanı Olimpizm Ödülleri, Basın Olimpizm Ödülleri, Fair-Play Olimpizm Ödülü ve Diğer Ödüller (Veteran, Federasyonsuz Branşlar ve Sporcu Teşvik Ödülleri) verilecek.

69 KİŞİYE OLİMPİZM ÖDÜLÜ VERİLECEK

Gecede toplam 69 kişi Olimpizm Ödülü ile onurlanlandırılacak ve kriteler doğrultusunda Olimpik branşlarda 15 sporcuya Cumhuriyet Altını takdim edilecek. Ayrıca sponsorlara da teşekkür verilecek.

ÜST DÜZEY KATILIM BEKLENİYOR

Spor camiasının yanı sıra başta Cumhurbaşkanı Ersin Tatar olmak üzere devlet erkanının da ilgi göstermesi beklenen geceye Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanvekili Nihat Usta da katılacak.

SPOR YAZARLARI VE BASIN KURULUŞLARINA DAVET

KKTC MOK Yönetim Kurulu, 26 Eylül 2023 Salı günü saat 20.00’da Acapulco Otel’de yapılacak olan 2023 Olimpizm Ödül Töreni için başta spor yazarları olmak üzere tüm basın kuruluşlarının geceye davetli olduğunu açıkladı.

