banner583
Deneyimli savunmacı, Yeni Boğaziçi’nde
Deneyimli savunmacı, Yeni Boğaziçi’nde
57 0
“Bu kadarına da pes!”
“Bu kadarına da pes!”
29 0
 
Böyle taşıma mı olur?
Böyle taşıma mı olur?
193 0
Muhabbet ve kaliteli hizmet arayanların adresi
Muhabbet ve kaliteli hizmet arayanların adresi
142 0
Aslan mucize peşinde
Aslan mucize peşinde
49 0
"3. doz için acele etmeyin”
199 0
Böyle sorumsuzluk olmaz
Böyle sorumsuzluk olmaz
22 0
banner661

Okullara cimnastik salonları kazandırma çalışmaları sürüyor

banner476

KKTC Cimnastik Federasyonu yönetim kurulu, devlet okulları içerisine cimnastik salonu yapmak için çalışmalarını sürdürüyor

banner666
Okullara cimnastik salonları kazandırma çalışmaları sürüyor

Hasan Sapsızoğlu başkanlığındaki KKTC Cimnastik Federasyonu yönetim kurulu,devlet okulları içerisine cimnastik salonu yapmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Cimnastik Federasyonundan, devlet okulları içerisine cimnastik salonu kazandırma çalışmaları ile ilgili şu açıklama yapıldı:
“Cimnastik Federasyonu olarak devlet okullarımızın alanları içerisine cimnastik salonları yapabilmek için biraraya gelerek çalışma yaptık.
Çocuklarımıza en iyi salonları yapabilme anlamında son dokunuşları yaptık. Salonlarımızın plan,proje ve çizimleri için büyük bir destek verenSertan Atma, makine mühendisi Burak Aktül ve inşaat mühendisi Kerim Karadeniz’e özverili çalışmaları ve yapış oldukları desteklerden ötürü cimnastik ailesi olarak çok teşekkür ederiz.”
 

banner342
Etiketler; #Cimnastik
banner626
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.