Okullara cimnastik salonları kazandırma çalışmaları sürüyor

KKTC Cimnastik Federasyonu yönetim kurulu, devlet okulları içerisine cimnastik salonu yapmak için çalışmalarını sürdürüyor

Hasan Sapsızoğlu başkanlığındaki KKTC Cimnastik Federasyonu yönetim kurulu,devlet okulları içerisine cimnastik salonu yapmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Cimnastik Federasyonundan, devlet okulları içerisine cimnastik salonu kazandırma çalışmaları ile ilgili şu açıklama yapıldı:

“Cimnastik Federasyonu olarak devlet okullarımızın alanları içerisine cimnastik salonları yapabilmek için biraraya gelerek çalışma yaptık.

Çocuklarımıza en iyi salonları yapabilme anlamında son dokunuşları yaptık. Salonlarımızın plan,proje ve çizimleri için büyük bir destek verenSertan Atma, makine mühendisi Burak Aktül ve inşaat mühendisi Kerim Karadeniz’e özverili çalışmaları ve yapış oldukları desteklerden ötürü cimnastik ailesi olarak çok teşekkür ederiz.”

