NorthernLAND Sports Fest hazırlıkları sürüyor

Kuzey Kıbrıs'ın en büyük spor etkinliği misyonu ile yola çıkan ve hazırlıkları süratle devam eden NorthernLAND Sports Fest (NSF23) 29-30 Eylül, 1 Ekim tarihlerinde İskele LongBeach, PeraMackenzie’de gerçekleştirilecek.

Uluslararası düzeyde profesyonel ve amatör binlerce sporcuyu bir araya getirecek festival, ülkemizin tanıtımının da en iyi şekilde yapılabilmesi hedefini taşıyor.

10’DAN FAZLA BRANŞTA ÖDÜLLÜ TURNUVALAR

NorthernLANDGroup tarafından Kıbrıs Türk Triatlon Federasyonu, KKTC Voleybol Federasyonu, KKTC Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu, KKTC Atletizm Federasyonu ve İskele Belediyesi iş birliğinde İskele LongBeach'te yapılacak spor festivalinde Crossfit’ten yüzmeye, plaj voleybolundan Triatlona 10’dan fazla branşta ödüllü turnuvalar düzenlenecek.

Kıbrıs ve Türkiye’nin ilk lisanslı Crossfit yarışması Grand SapphireChampionship’in yanı sıra PeraMackenzieBeachVolley Cup, NorthernLAND International HalfMarathon, CyprusWays Sprint Triathlon, NorthernPlusSeaFest, PeraMackenzieMuscleBeach (Fitness), SunsetPilates ve Sun Rise Yoga branşları ile ülkemiz sporcuları, uluslararası sporcular ile birlikte mücadele vermenin keyfini yaşayacak.

Yarışmalarda yer almak isteyen tüm yarışmacılar için kayıtlar ise northernlandsportsfest.com adresi üzerinden şu anda gerçekleşiyor.

FESTİVAL BASIN TOPLANTISINDA DETAYLAR PAYLAŞILACAK

3 güne yayılan ve gün boyu sürecek olan, aktiviteler ve partilerle sporu ve eğlenceyi bir arada yaşatacak NorthernLAND Sports Fest için önümüzdeki hafta bir basın toplantısı düzenleneceği duyuruldu. Festival basın toplantısında ilgili tüm branşlar ve düzenlenecek turnuvalarla ilgili tüm detaylı bilgiler paylaşılacak.

