NorthernLAND Sports Fest başlıyor

İskele Long Beach, Pera Mackenzie’de 3 gün sürecek olan kapsamlı spor festivali, 1 Ekim Pazar akşamı düzenlenecek ödül töreni ile sona erecek. Ülkemiz sporcularını uluslar arası düzeyde birçok yıldız sporcu ile de buluşturacak NorthernLAND Sports Fest’te 22 ülkeden sporcular yarışacak

Birçok uluslar arası sertifikaya sahip yarışa ev sahipliği yapacak olan NorthernLAND Sports Fest (NSF23) yarın (29 Eylül Cuma) başlıyor. İskele Long Beach, Pera Mackenzie’de 3 gün sürecek olan kapsamlı spor festivali, 1 Ekim Pazar akşamı düzenlenecek ödül töreni ile sona erecek.

Festivalde Grand Sapphire Championship, Pera Mackenzie Beach Volley Cup, NorthernLAND International Half Marathon , Cyprus Ways Sprint Triathlon, NorthernPlus Sea Fest, Pera Mackenzie Muscle Beach (Fitness), Sunset Pilates ve Sun Rise Yoga branşlarında ödüllü yarışmalar düzenleniyor.

Ülkemiz sporcularını uluslar arası düzeyde birçok yıldız sporcu ile de buluşturacak NorthernLAND Sports Fest’te 22 ülkeden sporcular yarışacak.

FESTİVALDE BİRBİRİNDEN SEÇKİN TURNUVA VE YARIŞLAR YER ALIYOR

Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu ile ortak düzenlenecek Cross Fit yarışması dünyada Cross Fit lisansı alan 20 organizasyondan birisi olurken, Triatlon Federasyonu işbirliğinde sprint triaton ve takım triatlon yarışları federasyonunun 2023 yılı takvimindeki son yarışları olacak.

Atletizm Federasyonu ile birlikte düzenlenecek 21 km, 10 km ve 5 km yarışları İnternational World Athletics onaylı parkurlarda koşulacak.

Şampiyon Melekler adına düzenlenecek 3 km halk koşusu İskele Belediyesi ve Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’nin ortak projesi olarak gerçekleştirilecek ve Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Eğitim Bursu’na aktarılacak.

Voleybol Federasyonu işbirliğinde düzenlenecek Beach Volley turnuvası için kalıcı olacak şekilde yapılan 4 sahada 3 gün boyunca maçlar oynanacak. Turnuva 9 ayrı kategoride yapılacak.

Güçver Su Sporları İhtisas Kulübü katkıları ile gerçekleştirilecek Deniz Şöleni’nde ise yelken ve yüzme yarışı gerçekleştirilecek.

Organizasyonda ayrıca yoga ve pilates etkinlikleri de yer alacak.



29 Eylül Cuma

08.00 Crossfit ve Aquathlon Başlangıç

11.00-21.00 Crossfit Ana Alan

17.00-21.00 Plaj Voleybolu

19.00-21.00 Gece Koşusu



30 Eylül Cumartesi

06.00-07.00 Sunrise Yoga

07.00-09.00 Sprint Triathlon Yarışması

09.00-21.00 Plaj Voleybolu 2.Gün

09.00-21.00 Crossfit 2.Gün

09.00-21.00 Pera Muscle Beach 1.Gün

09.00-12.00 Çocuklar Açık Yüzme Yarışması

14.00-17.00 Kitesurfing Surf

17.00-18.00 Sunset Mat Plates



1 Ekim Pazar

06.00-07.00 Sunrise Yoga

07.00-10.00 21km, 10km ve 5km koşu yarışları

08.00-18.00 Plaj voleybolu 3.gün

08.00-18.00 Crossfit 3.gün

08.00-18.00 Pera Muscle Beach 2.Gün

10.00 1km çocuk koşusu

11.00 3 km halk koşusu

17.00-18.00 Sunset Mat Pilates

18.00 Tüm etkinliklerin bitişi

19.00 Kapanış ve ödül seramonisi

19.00-24.00 After Party

