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Miniklerimiz, İstanbul'da beşinci oldu

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Miniklerimiz, İstanbul'da beşinci oldu
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KKTC Cimnastik Federasyonu'na bağlı minik erkek sporcularımız İstanbul'da düzenlenen Artistik CimnastLig müsabakalarına katıldılar.
KKTC Cimnastik Federasyonu Erkek Takımı minikler kategorisinde ilk kez 2. Ligde mücadele ettiler. Yusuf Taşköprü, Servet Arslan, Celal Yağız Sapsızoğlu ve Enes Bulut’tan oluşan minik takımımız Bilgin Diker ve Mustafa Erbulut’un antrenörlüğünde başarılı bir performans sergilediler.
Cimnastik Federasyonu Minikler Erkek Takımımız, Artistik CimnastLig müsabakalarını beşinci olarak tamamladılar.
 
 
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