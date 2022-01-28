Minderde, Karpaz Meslek Lisesi egemenliği

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda 4 okuldan 17 güreşçinin katıldığı Okullar 17-18 Yaş Grekoromen Güreş müsabakalarında, en yüksek puanı elde eden Karpaz Meslek Lisesi, önceki gün serbest güreşte olduğu gibi dün de grekoromen güreş şampiyonluğuna ulaştı

Karpaz Meslek Lisesi, Okullar 17-18 Yaş Grekoromen Güreş şampiyonluğunu kazandı.

Okullu güreşçiler, Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda önceki gün 17-18 yaş serbest güreş müsabakalarından sonra dün de grekoromen güreş müsabakaları için mindere çıktı.

Müsabakaları Oruç Ertürk, Ercan Köse, Serkan Köse, Erol Avunç ve Savaş Şeker’den oluşan hakem komitesi yönetti.

4 okuldan 17 güreşçinin katıldığı müsabakalarda Karpaz Meslek Lisesi yedi, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, Namık Kemal Lisesi ve Hala Sultan İlahiyat Koleji birer sıklette birincilik elde etti.

En yüksek puanı elde eden Karpaz Meslek Lisesi, önceki gün serbest güreşte olduğu gibi dün de grekoromen güreş şampiyonluğuna ulaştı.

Klasman şöyle belirlendi:

1.Karpaz Meslek Lisesi: 175 puan

2.Bülent Ecevit Anadolu Lisesi: 145 puan

3.Namık Kemal Lisesi: 25 puan

4.Hala Sultan İlahiyat Koleji: 25 puan

Sıkletlerinde dereceye giren güreşçiler:

55 kg: 1.Hasan Turgut (BEAL).

60 kg: 1.Semi Çolak (KML), 2.Serkan Çatalbaş (BEAL).

63 kg: 1.Samet Güngör (KML).

67 kg: 1.Sıtkı Çakmak (KML), 2.Berke Elmas (BEAL), 3.Gökhan Olcay (BEAL).

72 kg: 1.Mehmet Ali Zeki Demir (NKL), 2.Deniz Özüzmez (BEAL).

77 kg: 1.Mehmet Alten (KML), 2.Devran Özürün (BEAL).

82 kg: 1.Furkan Değirmenci (KML), 2.Eyyüp Ağu (BEAL).

87 kg: 1.Mustafa Buldu (KML).

97 kg: 1.Hasan Güleç (HSİK).

130 kg: 1.Abdullah Ocak (KML), 2.Ali Atakan Toktan (BEAL).

Müsabakaların tamamlanmasından sonra dereceye giren güreşçilere madalyaları ve dereceye giren okullara kupaları, Spor Dairesi Müdürü Fuat Tek ile KKTC Güreş Federasyonu Başkanı Mehmet Öznacar tarafından verildi.



