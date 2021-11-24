Masterler Sonay Adem’i anacaklar

3. Sonay Adem Dostluk ve Mücadele Turnuvasında eşleşmeler belirlenirken, ilk günün mağlupları ikinci gün üçüncülük, ilk günün galipleri ise ikinci gün şampiyonluk mücadelesi verecekler

Mağusa Spor Derneği tarafından geleneksel olarak organize edilen Mücadele ve Dostluk Turnuvası yapılıyor.

Kıbrıs siyasetinin önemli isimlerinden merhum Sonay Adem, Masterler Anı Futbol Turnuvası ile anılıyor. Mağusa Spor Derneği tarafından düzenlenecek olan 3.Sonay Adem Dostluk ve Mücadele Turnuvası 26 – 27 Kasım tarihleri arasında yapılacak.Turnuvaya Mağusa Spor Derneği Masterleri, Maraş Masterleri, Tuzla Masterleri ve Karpaz Masterlerinden oluşan dört takım katılıyor.

Turnuva komite başkanı İbrahim Korhan organizasyonunda gerçekleştirilecek olan 3.Sonay Adem Mücadele ve Dostluk Turnuvası Maraş Necip Halil Kartal Stadı’nda 26 Kasım Cuma akşamı saat 19:15’te saygı duruşu ile başlayacak. Açılış maçında Maraş Masterleri ile Tuzla Masterleri karşı karşıya gelecek. Gecenin ikinci karşılaşmasında Mağusa Spor Derneği Masterleri ile Karpaz Masterleri karşı karşıya gelecek.

Turnuvanınüçüncülük maçı 27 Kasım Cumartesi saat 14:30’da, final karşılaşması ise 15:30’da oynanacak. Final karşılaşmasının ardından düzenlenecek ödül töreninde takımlara ödüller merhum Sonay Adem’in ailesi ve yakınları tarafından verilecek.

