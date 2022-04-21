Maradona'nın forması rekor fiyatla satıldı

Diego Maradona'nın "Tanrı'nın Eli" adıyla anılan golü attığı Dünya Kupası forması 4 milyon sterline satılarak tarihin en pahalı futbol forması oldu

Tarihin en pahalı forması belli oldu. Maradona'nın İngiltere Milli Takımı'na attığı golde üzerindeki forma rekor bir fiyatla satıldı.

Arjantinli efsanenin forması 4 milyon sterline alıcı buldu.

Meksika'da düzenlenen 13. Dünya Kupası'na Maradona'nın İngiltere'ye elle attığı gol damgasını vurmuştu. Bu olay Dünya Kupası tarihine 'Tanrı'nın eli' olarak kazındı.

