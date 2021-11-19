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Londra Masterleri, Meclis’i rahat geçti

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Londra Türk Masterleri Derneği Takımı, Cumhuriyet Meclisi Futbol Takımını 3 – 1 mağlup etti

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Londra Masterleri, Meclis’i rahat geçti
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Cumhuriyet Meclisi Futbol Takımı, KKTC’nin 38.kuruluşu yıldönümü anısına Londra Türk Masterleri Derneği Takımı ile futbol karşılaşması yaptı.
Paşaköy Stadyumunda gerçekleşen maç öncesi konuşan Cumhuriyet Meclisi Futbol Takımı kaptanı Bağımsız Milletvekili Hasan Büyükoğlu, Londra Türk Masterlerini bu yıl da KKTC’de görmekten duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.
Konuk takımın Londra’da gençlerin gelişimine her zaman katkı koyduğunu gördüklerini ifade eden Büyükoğlu, maçın kaybedeni olmadığını, 15 Kasım’ın anlamını ve önemini bilerek her yıl bu tip etkinlikleri yapmaya devam edeceklerini söyledi.
Londra Türk Masterleri Derneği Başkanı Ümit Çıkıcıoğlu da konuşmasında, Kıbrıslı Türk gençlerin spor anlamında dünya çapında temsiliyetler yapmasını arzuladıklarını belirterek, bunun için var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.
Karşılaşmayı Londra Türk Masterleri Derneği Takımı 3 – 1 kazandı.Meclis Takımında Milletvekilleri Oğuzhan Hasipoğlu, Teberrüken Uluçay ve Mesut Genç de yer aldı.
 
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