Lefteris’i, Doğukan’ın karşısına çıkarmadılar

2021 Avrupa Bilardo Şampiyonası’nda Doğukan Çıdam ile eşleşen Güney Kıbrıs sporcusu LefterisGeorgiou, federasyonu tarafından yarışmadan çekilirken,Güney Kıbrıs Bilardo Federasyonu ceza aldı

Antalya’da devam eden 2021 Avrupa Bilardo Şampiyonası’nda KKTC Bayrağı altında yarışan Milli Sporcumuz Doğukan Çıdam ile eşleşen Güney Kıbrıs sporcusu LefterisGeorgiou federasyonu tarafından yarışmadan çekildi.

Herkesin gözü önünde karşılaşmaya çıkan Lefteris’in federasyonun talimatı ile takım lideri tarafından zorla karşılaşmadan alınması büyük tepkiye neden oldu. Geçmiş Avrupa Şampiyonalarında da birçok kez sporcularımızla eşleşen Güney Kıbrıs sporcuları federasyonlarının talimatı ile karşılaşmaya çıkmamıştı.

Ancak bu kez sporcu LefterisGeorgiou’nun karşılaşmaya çıkması ve karşılaşmanın ısınma turu oynanırken yarışmadan zorla çıkartılması tüm ülkelerin sporcu ve yöneticilerin tepkisine neden oldu.

Hakem heyeti ve tüm katılımcıların önünde yaşanan bu olay sonrasında turnuva direktörünün raporu doğrultusunda federasyona para cezası verildi. Bu durumun tekrarlanmaması için neler yapılabileceği konusu Cuma günü gerçekleşecek EPBF yönetim kurulu gündemine alındı.

