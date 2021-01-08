Lefkoşalı cimnastikçiler gelişiyor

Lefkoşa Cimnastik Kulübünün yarışmacı grubu üyesi minik cimnastikçileri, antrenmanlarını sürdürürken, gelişimlerini de devam ettiriyorlar.

Lefkoşa Cimnastik Kulübü cimnastikcileri verilen ara sonrasında antrenmanlarına yeniden başladılar. Lefkoşa Cimnastik Kulübü antrenörlerinin PCR testlerini yaptırdıktan sonra başlattıkları antrenmanlarda sıkı bir şekilde çalışan cimnastikçiler, düzenlenecek yarışmalarda Lefkoşa Cimnastik Kulübünü en iyi şekilde temsil etmeye hazırlanıyorlar.

