Lefkoşa güreşçileri moral depoladı

Lefkoşa Güreş İhtisas Kulübü Derneği yönetici ve sporcuları, bayram öncesi iftar yemeğinde bir araya geldi.
Paşanın Yeri Restaurant’ta düzenlenen etkinliğe, yönetim kurulu ile 25 güreşçi katıldı.
Bir yıl önce kurulan ve KKTC Güreş Federasyonu’nun düzenlediği müsabakalara katılıp dereceler elde eden güreşçiler, iftar yemeğinde büyük moral depoladı.
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