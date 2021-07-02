Lefkoşa cimnastik şehri olacak

Cimnastik Federasyonu yetkilileri, LTB Başkanı Mehmet Harmancı’yı ziyaret etti. Ziyarette Lefkoşa’nın cimnastik şehri olması konusunda görüş birliğine varılırken, Lefkoşa’daki bir yeşil alana cimnastik parkuru kazandırılması kararlaştırıldı

KKTC Cimnastik Federasyonu Yönetim Kurulu üyeleri önceki gün Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı’yı ziyaret etti.

Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu başkanlığındaki heyet, Lefkoşa’da gerçekleşecek bir dizi etkinlikle ilgili bilgi vererek, Lefkoşa’nın cimnastik şehri olması ile ilgili çalışmalar aktarıldı. Lefkoşa’daki bir yeşil alana cimnastik parkuru yapılması için girişim yapılırken, Cimnastik Fedrasyon binasının bulunduğu güzergah üzerine de kaldırımlı yaya geçidi yapılması konusunda görüşme sağlandı.

Federasyon tarafından ileriki günlerde yapılması planlanan ödül törenin Merkez Lefkoşa’da gerçekleşmesi, farklı zamanlarda gerçekleşecek etkinliklerde cimnastik gösterilerinin de yapılması konusunda görüş birliği sağlandı.

Sapsızoğlu: “Lefkoşa’yı cimnastik şehri yapmak istiyoruz”

Ziyarette konuşan Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu, geçtiğimiz hafta St. Hilarion Kalesi’nde düzenlenen müsabakayla ilgili bilgi vererek, cimnastik sporunun tarihi, kültürel ve sanatsal mekanlarla buluşturarak güzel bir organizasyon gerçekleştirdiklerini, aynı şekilde Surlariçi, Girne Kalesi, Salamis Harabeleri gibi birçok tarihi alanda yeniden müsabakalar düzenlemeyi hedeflediklerini aktardı.

Lefkoşa’yı cimnastik şehri yapmak gibi düşünceleri olduğunu aktaran Sapsızoğlu, Lefkoşa’da bulunan bir yeşil alana cimnastik parkuru kazandırmak istediklerini, işbirliği içerisinde böyle bir projenin hayata geçirilebileceğini belirtti. Sapsızoğlu, bahse konu parkur ile ilgili araştırmalar yaptıklarını belirterek, bazı görsel belgeler sunup, bilgi verdi. Söz konusu parkurda cimnastik sporcularının yanı sıra diğer çocukların da boş zamanlarında vakit geçirebilecekleri bir alan olarak düşündüklerini belirten Hasan Sapsızoğlu, söz konusu yer için Başkan Harmancı’dan talepte bulundu.

Öte yandan Hasan Sapsızoğlu, Cimnastik Federasyon binasının bulunduğu güzergah üzerine de cimnastik sporcularının güvenliği açısından kaldırımlı yaya geçidi yapılmasını talep etti.

Cimnastik Federasyonu ile LTB El Ele kreşi işbirliğinde yapılan etkinliklere de değinerek, teşekkür etti. Geçtiğimiz hafta yapılan Minik A/Minik B KKTC Şampiyonası’nda dereceye giren sporculara ödül töreni düzenleneceğini aktaran Sapsızoğlu, törenin Merkez Lefkoşa’da gerçekleşmesi için katkıda bulunacak olan Başkan Harmancı’ya ayrıca teşekkür etti. Sapsızoğlu, 8 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleştirilecek ödül törenin yanı sıra 16 Temmuz’da gerçekleştirilecek olan 3. Özgür Çocuk Cimnastik Şöleni’ne de LTB Başkanı Mehmet Harmancı’yı davet etti.

Harmancı: “Yeşil alana gerekli düzenleme yapılması için protokol düzenleyeceğiz”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı ise Cimnastik Federasyonu heyetine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, Cimnastik Federasyonu’nun yapmış olduğu çalışmaların memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

Harmancı, yeşil alana yapılması düşünülen parkurun gençler için güzel bir etkinlik alanı olabileceğini, bu konuda gerekli düzenleme yapılması için protokol düzenleneceğini aktardı. Harmancı, Cimnastik Federasyon binasının bulunduğu güzergah üzerine de kaldırımlı yaya geçidi yapılmasıyla ilgili çalışmaların yapılacağını belirtti.

Cimnastik Federasyonu tarafından düzenlenecek ödül törenin Merkez Lefkoşa’da yapılmak istenmesinden memnun olduklarını dile getiren Harmancı, belediye ve federasyonun bundan sonraki süreçte de işbirliği içerisinde bazı etkinliklerin hayata geçirilmesine destek belirtti.

