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KTSYD üyelerine “Futbolda Değişen Oyun Kuralları” semineri verilecek

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KTSYD üyelerine “Futbolda Değişen Oyun Kuralları” semineri verilecek
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Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği(KTSYD)  yeni sezon öncesi futbol oyun kuralları ile ilgili seminer gerçekleştirecek. Futbolda yeni sezon öncesinde MHK Eğitmenleri Derviş Atakan ve Niyazi Nizam, 31 Ağustos Perşembe günü KTSYD üyelerine saat 18:30’da dernek genel merkezinde “Futbolda Değişen Oyun Kuralları” başlıklı bir seminer verecek. Seminere tüm spor yazarları davet edildi.
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