KTSYD Fotoğraf Sergisi merkez binada sergilenmeye devam ediyor

KTSYD tarafından 8 Eylül 2023 Cuma akşamı Merkez Binada gerçekleşen “Sezona merhaba ve fotoğraf sergisi” gecesinde oluşan fotoğraflar KTSYD Merkez Bina’da sergilenmeye devam ediyor.

KTSYD üyelerinden 19 kişinin çeşitli spor kategorilerinden gönderdikleri fotoğraflar stantlarda yer alıyor. Dileyen kişiler fotoğrafları mesai saatleri içinde merkez binada ziyaret edebilirler.

