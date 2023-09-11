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KTSYD Fotoğraf Sergisi merkez binada sergilenmeye devam ediyor

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KTSYD Fotoğraf Sergisi merkez binada sergilenmeye devam ediyor
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KTSYD tarafından 8 Eylül 2023 Cuma akşamı Merkez Binada gerçekleşen “Sezona merhaba ve fotoğraf sergisi” gecesinde oluşan fotoğraflar KTSYD  Merkez Bina’da sergilenmeye devam ediyor.
KTSYD üyelerinden 19 kişinin çeşitli spor kategorilerinden gönderdikleri fotoğraflar stantlarda yer alıyor. Dileyen kişiler fotoğrafları mesai saatleri içinde merkez binada ziyaret edebilirler.
 
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