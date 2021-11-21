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KTSYD eğitim semineri düzenliyor

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KTSYD eğitim semineri düzenliyor
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Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD), 23 Kasım 2021 Salı günü “Haber ve yorum yazımında antrenör-sporcu psikolojisini anlama” konu başlığıyla eğitim semineri düzenliyor.
Uzman Psikolog Gözde Acaray tarafından verilecek olan seminer saat 18.00’de dernek genel merkezinde yer alacak.
 
 
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