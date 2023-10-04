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KTSYD de “Ülker Lefkoşa Maratonu”na katkı koyacak

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KTSYD de “Ülker Lefkoşa Maratonu”na katkı koyacak
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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) organizasyonuyla düzenlenecek olan “Ülker Lefkoşa Maratonu”nda tek yürek olunacak. Şampiyon Melekler Eğitim Kampüsü’nü ülkemize kazandırmak ve Şampiyon Meleklerimizin adlarını yaşatmak için Ülker Lefkoşa Maratonu’na her kesimden destek geldi. Bu önemli organizasyon öncesinde düzenlenen toplantıya KTSYD adına Başkan Necati Özsoy da katılarak, LTB Başkanı Mehmet Harmancı’ya organizasyona destek vereceklerini belirtti. KTSYD de, 9 Ekim Pazartesi günü başlayacak olan maratona kayıt işlemlerinde üyeleri adına kayıt yaptırarak, anlamlı bir amaç için kullanılacak maraton gelirine destek olacak.
 
 
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