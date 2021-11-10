KTFF’den Alnar’a destek

Hasan Sertoğlu, “Başarıya aç ve hasret ülkemize birçok gencin hayali olan şampiyonluğu getiren Mustafa Alnar’ı, federasyon olarak maddi manevi desteklemeye karar verdik. Kişisel olarak ben de elimden gelen katkıyı yapacağım. Mustafa Alnar’ın dünya şampiyonluğuna uzanması, en büyük temennimdir.” açıklamasını yaptı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu, U23 Avrupa Bilardo Şampiyonası'nda şampiyonluk kupasını kaldıran Kıbrıslı Türk bilardocu Mustafa Alnar'ı tebrik etti.

Sertoğlu, hangi branşta olurlarsa olsunlar Kıbrıslı Türk gençlerle gurur duyduklarını ve yakalanan başarıların göğsümüzü kabarttığını kaydetti. Sertoğlu'nun açıklaması şöyle;

"Avrupa Bilardo Şampiyonası 23 yaş altı kategorisinde şampiyon olan Kıbrıslı Türk gencimiz Mustafa Alnar’ı tebrik ederiz.

Bireysel sporcuların ülkemize uygulanan ambargolardan ayrı, yakaladığı başarılar göğsümüzü kabartıyor.Takım sporlarında aşmamızın zor olduğu ambargolar, bireysel sporcularımızla aşılabilir. Bu alandaki mücadelemiz aralıksız devam ederken, Alnar’ın elde ettiği başarı, mücadele için bizleri daha da fazla cesaretlendirmektedir.

Bu anlamda Mustafa kardeşimin ilerleyen yıllarda da benzer başarılara ulaşacağına olan inancım tamdır.Başarıya aç ve buna hasret ülkemize birçok gencin hayali olan şampiyonluğu getiren Mustafa Alnar’ın, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu olarak maddi manevi yanında olmaya karar verdik. Kişisel olarak ben de ülke gençliğinin yanında olan birisi olarak genç sporcumuza elimden gelen katkıyı yapacağım.

Ülkemiz için büyük önem taşıyan bu başarıya ulaşan Mustafa Alnar’a bu vesile ile tüm futbol camiası adına tebrik ve teşekkürlerimi iletmek isterim.İlerleyen süreçte Mustafa Alnar’ın dünya şampiyonluğuna uzanması, ülke gençliğine ilham vermesi en büyük temennimdir.

Genç sporcumuzun başarılarının artarak devam etmesini dilerim. Her başarıda futbol camiası olarak her başarılı KKTC gencinin yanında olmaya devam edeceğiz.”

