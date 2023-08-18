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Koopspor altyapısında yetişen Öztoprak, başarılarıyla gururumuz oluyor

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Koopspor altyapısında yetişen Öztoprak, başarılarıyla gururumuz oluyor
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Büyük başarılara imza atan gençlerimizin hedeflerine destek olma gayesiyle planlanan Evkaf Genç Destek Ödülü, sporcularımıza verilmeye devam ediyor.
Koopspor altyapısında yetişerek geçtiğimiz yıl ülkemizi Türkiye U15 Yıldız Erkek Milli Takımında temsil eden Kıbrıslı Türk basketbolcu Demir Öztoprak, Avrupa Şampiyonasında sergilediği performansla da büyük beğeni topladı.
Başarılarından ötürü Evkaf Genç Destek Ödülünü genç oyuncumuza teslim eden Evkaf Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter, ödül teslim esnasında açıklamalarda bulundu. Benter, Koopspor çatısı altında yetişen sporcumuzu kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz, ifadelerini kullandı.
 
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