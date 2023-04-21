KKTC Milli Olimpiyat Komitesi, BM yetkililerine protesto mektubu verecek

KKTC Milli Olimpiyat Komitesi, Annan Planı referandumunun yıl dönümünde BM yetkililerine protesto mektubu verecek. Mektupta, hukuk ve insanlık dışı spor ambargolarına yönelik tepki vurgulanacak

KKTC Milli Olimpiyat Komitesi, Annan Planı referandumunun yıl dönümü olan 24 Nisan Pazartesi günü, saat 11.00’de, BM’nin daimi temsilcilerine ve AB organlarına iletilmek üzere hazırladığı mektubu Ledra Palace Sınır Kapısı’nda BM yetkililerine vereceğini açıkladı.

KKTC Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Dursun Koç, mektubun, Kıbrıs Türkü’ne karşı yürütülen hukuk ve insanlık dışı spor ambargolarına yönelik haklı tepkinin dile getirilmesi ve Annan Planı’nda spor ambargoları başta olmak üzere izolasyonların kalkacağına ve verilen sözlerin tutulmamasına yönelik tavrın vurgulanması amacıyla verileceğini kaydetti.

KKTC Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Koç yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs Türk halkına on yıllardır uygulanan insanlık dışı, evrensel insan haklarına aykırı izolasyon ve kısıtlamaların en göze çarpanının, Kıbrıs Türk gencine spor alanında uygulanan, meşruiyeti olmayan, vicdan ve hukukla bağdaşmayan izolasyonlar olduğunu belirtti.

Koç, 2004 yılındaki Annan Planı referandumuna onay vermesi durumunda Kıbrıslı Türklere yönelik özellikle Avrupa Birliği yetkili organları tarafından yapılan vaatlerin

hiçbirinin aradan geçen 20 yılda gerçekleşmemiş olmasının rasyonel hiçbir açıklaması olamayacağını vurguladı.

-“Samimiyetten uzak bir anlayışın tezahürü”

Dursun Koç açıklamasında, “Kıbrıs Türkü’nün varlığını inkâr eden, politik saiklerle şekillenen bu çağ dışı anlayışa, dünya barışı, kardeşlik, iş birliği, dayanışma, istikrar gibi terimlerin insanlığa katkı sağlayacağı hedefiyle kurulan BM ve AB tarafından da destek verilmesi, ne yazık ki samimiyetten uzak bir anlayışın tezahürüdür” ifadelerini kullandı.

KKTC’de faaliyet gösteren spor federasyonlarının tek bir ses ve tek bir vücut halinde bu konuda tavır takınarak hak aramasının, gelinen noktada bir mecburiyet ve asli görev olduğunun altını çizen Koç, “Politik saiklerle Kıbrıs Türkü’nün aleyhine yanlı ve ayrıştırıcı bu anlayışa karşı verilen mücadeleye destek olmak, vicdani olduğu kadar insani de bir sorumluluktur” dedi.

-“KKTC Milli Olimpiyat Komitesi Kıbrıs Türkü’nün güçlü seslerinden biri olacak”

KKTC Milli Olimpiyat Komitesi’nin, Kıbrıs Türk halkına on yıllardır uygulanan insanlık dışı, evrensel insan haklarına aykırı spor ambargosunun ortadan kaldırılmasına yönelik etkin bir mücadele yürütme konusunda asla imtina etmeyeceğini kaydeden Koç, komitenin, olimpizm ruhuna da aykırı olan bu anlayışa karşı Kıbrıs Türkü’nün güçlü seslerinden biri olacağının altını çizdi.

Koç, KKTC Milli Olimpiyat Komitesi olarak Annan Planı Referandumunun yıl dönümü olan 24 Nisan Pazartesi günü saat 11.00’de, BM’nin daimi temsilcilerine ve AB organlarına iletilmek üzere hazırlanan mektubun Ledra Palace Sınır Kapısı’nda BM yetkililerine takdim edileceğini kamuoyuna duyurdu.

Dursun Koç mektubun, Kıbrıs Türkü’ne karşı yürütülen hukuk ve insanlık dışı spor ambargolarına yönelik haklı tepkinin dile getirilmesi ve Annan Planı’nda spor ambargoları başta olmak üzere izolasyonların kalkacağına ve verilen sözlerin tutulmamasına yönelik tavrın vurgulanması amacıyla verileceğini kaydetti.