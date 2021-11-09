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Kınacı’dan TÜSF Başkanı seçilen Günay’a tebrik

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Kınacı’dan TÜSF Başkanı seçilen Günay’a tebrik
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Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu (KKÜSF) Başkanı Hüseyin Aşkın Kınacı, geçtiğimiz gün Ankara’da gerçekleşen Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Genel Kurulu’nda başkanlığa seçilen Prof. Dr. Mehmet Günay için tebrik mesajı yayınladı.

Kınacı’nın mesajı şöyle;
Ankara’da gerçekleşen Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu 5. Olağan Genel Kurulu’nda oybirliği ile başkan seçilen Prof. Dr. Mehmet Günay ve ekibini tebrik eder, görevi devreden eski başkan Prof. Dr. Kemal Tamer’e üniversite sporlarına katkılarından ve federasyonumuza vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ederiz.

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