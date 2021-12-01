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Kickboksta iki mücadele birden

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Kickboks Ligi 4. Ayak Müsabakaları ve Kickboks 15 Kasım Cumhuriyet Kupası, Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun himayelerinde büyük bir katılım ile yapıldı

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Kickboksta iki mücadele birden
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2021 Kickboks Ligi 4.AyakMüsabakaları ve Kickboks 15 Kasım Cumhuriyet Kupası, Pazar günü Lefkoşa’da Atatürk Spor Salonu’nda 10 dernekten 85 sporcunun katılımı ile yapıldı.
Müsabakalardan önce yapılan tartı ve kura çekiminden sonra müsabakalara geçildi. Minik, yıldız, genç ve büyükler kategorilerinde, Müzikli Forum ve Kick Light disiplinlerinde yapılan müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalyalarını, lig şampiyonluk kupaları ve cumhuriyet şampiyonluk kupaları dernek başkanları ve federasyon yetkilileri verdi.
Kickboks 15 Kasım Cumhuriyet Kupasında, Gazimağusa İhtisas Spor Derneği 86 Puanla 1’incilik, Erdem Akademi Spor Derneği 69 Puanla 2’incilik ve Aziz Spor Derneği 44 Puanla 3’üncülük kupasının sahibi oldular.
2021 Kickboks Ligi 4. Ayak Müsabakaları sonunda Minikler Kategorisinde Erdem Akademi Spor Derneği, Yıldızlar Kategorisinde Gazimağusa İhtisas Spor Derneği, Gençler ve Büyükler Kategorisinde Aziz Spor Derneği Şampiyon oldular.
 
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