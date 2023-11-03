Kickboks Antrenör ve Hakem Eğitim Kursu/Gelişim Semineri düzenleniyor

Kickboks ve Muaythai Federasyonunun 2023 yılı Faaliyet Programında yer alan Kickboks Antrenör ve Hakem Eğitim Kursu / Gelişim Semineri, 06-10 Kasım 2023 tarihleri arasında, Lefkoşa’da Federasyon Spor Salonunda yapılacak.

Türkiye Kickboks Federasyonu Merkez Hakem Kurul Üyesi Ali Kale, KKTC Kickboks ve Muaythai Federasyonu Teknik Komite Başkanı Ekrem Bulut ve Hakem Komitesi Başkanı Vedat YAYAR tarafından verilecek kurs ve seminer sonunda yapılan sınavda 70 ve üzeri puan alan Antrenörler ve Hakemler başarılı olarak bir üst kademeye terfi edecekler.

