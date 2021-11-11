Mesarya bölgesinde 2007 yılında faaliyetlerine başlayan Fit’n Girl Fitness Merkezi, tek ve sadece kadınlara özel fitness merkezi olarak aralıksız hizmet vermeye devam ediyor. Bünyesinde Uzman Diyetisyen ve spor eğitmenleri bulundurarak, spor programlarını beslenme listeleriyle destekleyenFit’n Girl Fitness Merkezi kurucusu Ayşegül Atakan ile eğitmenleri, tüm alanlarda her branşa özel kurslar ve eğitimlerekatılarak kendilerini de sürekli yeniliyorlar.
Fitness merkezinin içerisinde bireysel ve grup seansları yapılırken, her alanın kendine özel eğitmenleri, eğitimleriveriyor. Gün içerisinde tüm saatlerde istenilen tüm seansların bulunduğu Fit’n Girl Fitness Merkezi’nde, Pilates (Mat/Reformer), Trx, Zumba, Boks, Yoga, Freestyler, Crossfit fonksiyonel antrenmanlar da kişiye özel olarak programlanıyor.
Ayşegül Atakan önderliğinde Fit’n Girl Fitness salonunda şu eğitmenler görev yapıyor:
PT ve Pilates Eğitmeni : Kader Yediyıldız
Boks Eğitmeni: Pembe Hoca
Zumba Eğitmeni: Destine Bıçak
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.