Kadınlara özel fitness merkezi Fit’n Girl Fitness Merkezinde, Pilates, Trx, Zumba, Boks, Yoga, Freestyler, Crossfit fonksiyonel antrenmanlar kişiye özel programlanıyor

Mesarya bölgesinde 2007 yılında faaliyetlerine başlayan Fit’n Girl Fitness Merkezi, tek ve sadece kadınlara özel fitness merkezi olarak aralıksız hizmet vermeye devam ediyor. Bünyesinde Uzman Diyetisyen ve spor eğitmenleri bulundurarak, spor programlarını beslenme listeleriyle destekleyenFit’n Girl Fitness Merkezi kurucusu Ayşegül Atakan ile eğitmenleri, tüm alanlarda her branşa özel kurslar ve eğitimlerekatılarak kendilerini de sürekli yeniliyorlar.

Fitness merkezinin içerisinde bireysel ve grup seansları yapılırken, her alanın kendine özel eğitmenleri, eğitimleriveriyor. Gün içerisinde tüm saatlerde istenilen tüm seansların bulunduğu Fit’n Girl Fitness Merkezi’nde, Pilates (Mat/Reformer), Trx, Zumba, Boks, Yoga, Freestyler, Crossfit fonksiyonel antrenmanlar da kişiye özel olarak programlanıyor.

Ayşegül Atakan önderliğinde Fit’n Girl Fitness salonunda şu eğitmenler görev yapıyor:

PT ve Pilates Eğitmeni : Kader Yediyıldız

Boks Eğitmeni: Pembe Hoca

Zumba Eğitmeni: Destine Bıçak



