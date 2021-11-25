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İtiraz cimnastikte bir ilki yaşattı

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Hasan Sapsızoğlu’nun yaptığı teknik itiraz sonrasında KKTC Cimnastik Federasyonu Takımımızın beşinci oldukları belirlendi. Böylelikle tarihimizde bir ilke imza atılıp Artistik CimnastLig 1. Ligde yarışmaya hak kazandık

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İtiraz cimnastikte bir ilki yaşattı
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KKTC Cimnastik Federasyonu'na bağlı sporcularımız İstanbul'da düzenlenen Artistik CimnastLig müsabakalarında açıklanan sonuçlara göre yedinci ilan edilmişti.
Ancak Artistik CimnastLig müsabakaları nedeniyle İstanbul’da bulunan KKTC Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu’nun, müsabaka komitesine yaptığı teknik itiraz sonrasında puan hesaplamaları yeniden yapılırken, KKTC Cimnastik Federasyonu Takımımızın beşinci olduğu belirlendi.
Böylelikle KKTC Cimnastik Federasyonu Takımımız, KKTC tarihinde bir ilke imza atarak takım sıralamasında 5. sırayı yakalayıp Artistik CimnastLig 1. Ligde yarışmaya hak kazandı. İki sporcumuz ise ilk 20'ye kaldılar. Maya Uluca 16. olurken, Defne Conkbayır ise 20. oldu.
 
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