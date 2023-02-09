İskele Trabzonspor Kulübü futbolcularından örnek hareket

Kurtsan Group 1461 İskele Trabzonspor Kulübü futbolcuları bu ay alacakları ücreti depremzedelere bağışladı

Türkiye’de yaşanan deprem felaketi sonrasında ülkemizden deprem bölgelerine başta gıda ve erzak yardımları olmak üzere maddi yardımlarda sürüyor.

Spor camiası da bu konuda duyarsız kalmayarak maddi yardımlarına başladı.

BTM 1. Lig’in İskele bölgesi ekiplerinden olan Kurtsan Group 1461 iskele Trabzonspor Kulübü futbolcuları aldıkları ücreti depremzedelere bağışlama kararı alarak bunu kulüp başkanı Tayfun Köksal’a ilettiler.

Kurtsan Group 1461 İskele Trabzonspor Kulübü Başkanı Tayfun Köksal sosyal medya hesabından konuyu şöyle duyurdu:

“Bu güzel insanlarda kulübumüzden aldıkları ücreti de şuan içimizin yandığı deprem bölgesinde zorluk çeken insanlara yardım yapmaya karar verdi beni tektek arayayarak baskanım bizlerinde ufak olsada yardımı desteği olsun dedi bu güzel yürekli insanlar 1461 iskele Trabzonspor futbolcuları kalpleri o kadar kocamanki diğer futbolcu arkadaşlarına örnek oldular bizler rahatken zarar gören insanlara ellerini uzatmak istediler helal olsun iyiki sizin gibi koca yüreki insanlari tanımışım hepsinize tek tek tessekkur ederim koca yürekli insanlar.

Tez zamanda futbolcularımızın yaptığı yardımı AFAD hesabına yatirip dekontunu burda sosyal medyada paylaşım yapicam en erken zamanda

Kurtsan Group 1461 İskele Trabzonspor Kulübü”

