banner583
Bakkal dükkanı gibi her köşede bir üniversite mi olur?
Bakkal dükkanı gibi her köşede bir üniversite mi olur?
29 0
Milyarlarca lira heba mı edilecek?
Milyarlarca lira heba mı edilecek?
25 0
 
Sahte kimlikle oynadı 25 maçta 11 gol atı
Sahte kimlikle oynadı 25 maçta 11 gol atı
39 0
Ambulansa bile yol vermekten aciz sürücülerimiz var
Ambulansa bile yol vermekten aciz sürücülerimiz var
40 0
Vural Türkmen anısına yarıştılar
Vural Türkmen anısına yarıştılar
18 0
Geçitkale çöplüğü perişan ediyor
Geçitkale çöplüğü perişan ediyor
41 0
Motodrag yarışı keyif verdi
Motodrag yarışı keyif verdi
27 0
banner661

İpekay, sporumuza köprü olacak

banner476

Hasan Sapsızoğlu, “Sporumuza köprü ol” projesine destek bulmak için İpekay LTD Direktörü Mehmet Özler'e ziyarette bulunurken, desteğinden dolayı Mehmet Özler'e teşekkür etti

banner666
İpekay, sporumuza köprü olacak

KKTC Cimnastik Federasyonunun başlattığı “Sporumuza köprü ol” projesi devam ederken, proje katkılar da sürüyor.
KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, “Sporumuza köprü ol” projesine destek bulmak için İpekay LTD Direktörü Mehmet Özler'e ziyarette bulundu. Hasan Sapsızoğlu ziyaretle ilgili olarak şunları söyledi:
“”Sporumuza köprü ol” projemiz kapsamında İpekay LTD Direktörü Mehmet Özler'e ziyarette bulunarak sporumuz ve projelerimiz hakkında sohbet etme fırsatı bulduk.
Sporumuza destek ol projemize destek olarak çocuklarımıza verdikleri değer ve önem için başta İpekay direktörü Mehmet Özler olmak üzere tüm İpekay ailesine, Cimnastik ailesi olarak çok teşekkür ederiz.”
 

banner342
Etiketler; #İpekay #Mehmet Özler #Cimnastik Federasyonu #Hasan sapsızoğlu
banner626
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.