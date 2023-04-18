Haspolat İlkokulu sporla coştu

Haspolat İlkokulu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde okulda eğlenceli ve eğitici etkinlikler gerçekleştiriyor.

Haspolat İlkokulu’ndaki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında spor etkinliği gerçekleştirildi.

Yakın Doğu Üniversitesi okul öncesi bölümü öğrencilerinin katkılarıyla, Haspolat İlkokulu Beden Eğitimi öğretmenlerinin koordinesinde gerçekleştirilen spor etkinliklerinde öğrenciler sporla dolu bir gün geçirdiler.

Etkinlikler sırasında eğlenceli saatler geçiren öğrenciler, spor yapmanın keyfini yaşadılar. Spor etkinlikleri sonunda öğrencilere okul idaresi tarafından dondurma ikramında bulunuldu.

