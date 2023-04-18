banner913
banner932
Yeniboğaziçi, Süper Lig kapısını araladı
Yeniboğaziçi, Süper Lig kapısını araladı
36 0
Bir zamanlar Kıbrıs'ın bayramları
Bir zamanlar Kıbrıs'ın bayramları
27 0
 
Döviz rekora doymuyor
Döviz rekora doymuyor
27 0
Koopspor ve Savoy Marmara galip
Koopspor ve Savoy Marmara galip
23 0
Yargıdan 'hukuk' vurgusu
Yargıdan 'hukuk' vurgusu
24 0
Çocuklar, Riverside Otel’de doyasıya eğlenecek
Çocuklar, Riverside Otel’de doyasıya eğlenecek
19 0
Lefkoşa ve Girne Sosyal Sigortalar Dairelerinde yarın uyarı grevi yapılacak
Lefkoşa ve Girne Sosyal Sigortalar Dairelerinde yarın uyarı grevi yapılacak
17 0
banner915

Haspolat İlkokulu sporla coştu

banner476

banner825
Haspolat İlkokulu sporla coştu
banner931
Haspolat İlkokulu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde okulda eğlenceli ve eğitici etkinlikler gerçekleştiriyor.
Haspolat İlkokulu’ndaki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında spor etkinliği gerçekleştirildi.
Yakın Doğu Üniversitesi okul öncesi bölümü öğrencilerinin katkılarıyla, Haspolat İlkokulu Beden Eğitimi öğretmenlerinin koordinesinde gerçekleştirilen spor etkinliklerinde öğrenciler sporla dolu bir gün geçirdiler.
Etkinlikler sırasında eğlenceli saatler geçiren öğrenciler, spor yapmanın keyfini yaşadılar. Spor etkinlikleri sonunda öğrencilere okul idaresi tarafından dondurma ikramında bulunuldu.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.