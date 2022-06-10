Güzelyurt, Binatlı tombalasıyla neşelendi

Güzelyurt’un köklü kulüplerinden Binatlı Yılmaz Spor Kulübü özlenen tombala gecelerine başladı.Orsel Neşe Başkanlığında Binatlı Yılmaz Spor Kulübü yönetimi pandemi şartlarının gevşetilmesi ve yaz aylarının gelmesiyle birlikte herkesin özlediği geleneksel tombala gecelerinin ilkini Salı akşamı yoğun bir katılım ile gerçekleştirdi.Binatlı Spor Kulübü lokalinde yapılan ve ülkemizin sevilen sanatçısı Arda Gündüz’ün sahne aldığı gecede, sanatçı konuklara unutulmaz bir gece yaşattı.Gecede ayrıca bu yıl Binatlı Kız Takımına başarı göstermesi nedeni ile teşekkür belgeleri takdim edildi.Binatlı tombala geceleri her Salı akşamı devam edecek ve önümüzdeki hafta Ezgi Özcan ile Grup Vizyon’un sahne alacağı gecelerde geceye katılanlara eğlenceli anlar yaşatacaklar.Zengin ikramiye ve hediyelerin dağıtılacağı Binatlı tombala gecelerinde kartopu yapana 30,000tl ödül verileceği bildirildi.